Steuerfahnder beschlagnahmen Akten im Klinikum

Steuerfahnder haben am Dienstag in der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) Unterlagen wie Dateien beschlagnahmt und abtransportiert. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Umsatzsteuerrecht im Leistungsaustausch zwischen der Medizinischen Fakultät und dem Universitätsklinikum“, heißt es in dem dürren Text einer gestern verschickten Pressemitteilung.

Hintergrund der Ermittlungen ist ein jahrelang schwelender und schließlich 2016 beendeter Kostenkonflikt über wechselseitige Leistungen von Ärzten wie anderen medizinischen Kräften. Strittig waren „Sowohl-als-auch-Einsätze“ von Personal mit unterschiedlichen Arbeitgebern: Denn einerseits gibt es Mediziner, die bei der Klinikum-GmbH auf der Gehaltsliste stehen, aber neben der Behandlung von Patienten (für die sie bezahlt werden) auch für die Forschung tätig sind – weil sie beispielsweise an einer Studie mitwirken. Umgekehrt erbringen von der Fakultät für Lehre und Forschung angestellte Ärzte Leistungen in der Patientenversorgung - weil ihre wissenschaftliche Arbeit häufig auf aktuellen Krankheitsverläufen basiert.

Kritik des Rechnungshofes

Wer macht was für wen, und welche finanziellen Ansprüche ergeben sich daraus – diese so heikle wie komplexe Frage sorgte bereits 2012 in einer Denkschrift des baden-württembergischen Rechnungshofes für politischen Zündstoff zwischen der Stadt Mannheim als Klinikum-Trägerin und der Medizin-Fakultät (Forschung und Lehre) als Teil der Universität Heidelberg. Vier Jahre lange wurde um einen von allen Parteien akzeptierten Kostenausgleich gerungen. Darin ging es allerdings nicht darum, ob und wann bei einem personellen Leistungsaustausch Umsatzsteuer anfällt.