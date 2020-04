Stiche im Bauchbereich

Mehrere oberflächliche Stichverletzungen im Bauchbereich hat ein 52-Jähriger am Montagabend in einer Wohnung auf der Rheinau erlitten. Die Polizei ist derzeit noch dabei, den genauen Tathergang zu klären, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heißt.

Demnach waren gegen 21.30 Uhr der 52-Jährige, der 2,1 Promille Alkohol im Blut hatte, und eine ebenfalls betrunkene 42-jährige Frau mit knapp einem Promille in Streit geraten. Dabei zog sich der Mann die Stichverletzungen zu. Er wurde in eine Klinik eingeliefert, nach Auskunft der Ärzte bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Noch in der Nacht wurde die tatverdächtige Frau in der Wohnung festgenommen, kam nach ihrer Vernehmung am Mittwochmorgen aber wieder auf freien Fuß. Die Frau gab in ihrer Vernehmung an, dass sich der Mann die Verletzungen selbst zugefügt habe.

Zur Begutachtung der Verletzungen des Mannes wurde das Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin der Universität Heidelberg eingeschaltet. imo

