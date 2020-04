Stickoxid sinkt unter Grenzwert

Während in Stuttgart Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Beispiel der Stuttgarter Luftmessstellen in einer Online-Pressekonferenz darlegte, wie die Luftbelastung auch landesweit abnimmt, spricht die Mannheimer AfD von einem „Messstellen-Skandal“ in Bezug zum Messpunkt Mannheim-Friedrichsring am Kurpfalzkreisel.

Aus den online ablesbaren Luftmessdaten der Station greift Fraktionsgeschäftsführer Robert Schmid in einer Pressemitteilung bei der PM-10-Feinstaubbelastung zwei extreme Ein-Stunden-Mittelwerte vom 12. März (vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen) und vom 16. April heraus und errechnet aus den Werten eine „Steigerung von 3533 Prozent“. Nach Ansicht der AfD deuteten „immer mehr Luftmessdaten auf eine Fehleinschätzung beziehungsweise auf Fehlmessungen der Messstelle in Bezug auf Stickoxide (NOx) und Feinstaubpartikel hin“.

Denn trotz des geringeren Verkehrsaufkommens wegen der Corona-Krise „sind die Stickoxidwerte und Feinstaubwerte überraschend hoch.“ Unter anderem führe nach Meinung der AfD eine unmittelbar an der Messstation befindliche Baumkrone zu „signifikanten Fehlmessungen“. Die Partei habe daher einen Katalog von 25 Fragen an die Stadtverwaltung gestellt.

Wetter spielt eine Rolle

Tatsächlich gehen die für mögliche Dieselfahrverbote maßgeblichen Stickoxid-Langzeitwerte kontinuierlich zurück und sanken im März am Friedrichsring auf 39 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – und damit erstmals unter den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm. Der Abwärtstrend besteht seit etwa einem Jahr. Beim Feinstaub zeigt der Verlauf Phasen mit höheren und niedrigeren Messwerten. Der 24-Stundenmittelwert zeigt nach einem Hochstand Ende März eine etwa im Wochenrhythmus verlaufende Kurve, die unter dem Grenzwert 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bleibt.

In einer Mitteilung vom Mittwoch weist das Verkehrsministerium in Stuttgart darauf hin, dass eine genaue Abschätzung des Corona-Effekts auf die Luftbelastung noch nicht möglich sei. Zudem habe auch die Meteorologie einen „wesentlichen Einfluss“. Generell sei davon auszugehen, dass mit zunehmender Windstärke und bei Regen die Schadstoffkonzentrationen abnehmen. In der letzten Märzwoche hatte es einen Rückgang der Stickoxid-Werte gegeben, die aber nach wenigen Tagen in ähnliche Höhe wie vor dem 21. März kletterten. Das Verkehrsaufkommen in der City hatte sich nach Angaben der Stadt wegen Corona um rund 30 Prozent verringert (wir berichteten). lang

Info: Aktuelle Messwerte der LUBW: bit.ly/2x6T6DS

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020