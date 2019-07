Stickoxid-Werte zu hoch

Die vorläufigen Messwerte für Stickstoffdioxid an den verkehrsnahen Luftmessstationen unter anderem in Mannheim sind im ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich gesunken. Dennoch liegt der Wert in der Innenstadt noch immer über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das teilte das Stuttgarter Verkehrsministerium gestern mit. Demnach wurden am Friedrichsring in 43 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Im Vorjahr lag der Wert bei 47. Die Werte für das erste Halbjahr liegen zunächst nur für die Messstationen vor, die per Funkverbindung ihre Messwerte an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg übermitteln. Weitere Messpunkte werden im Laufe des Julis ausgewertet. jor

