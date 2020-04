Stille im Mühlfeld statt Besucherstrom zum Maimarkt-Auftakt

Zwischen beiden Bildern liegt genau ein Jahr. An diesem Samstag wird in Mannheim mit einer Tradition gebrochen. Nicht zum ersten Mal in der Corona-Krise, aber für viele Mannheimer und Bürger in der Region doch sehr einschneidend. Immer am letzten Samstag im April beginnt der Maimarkt – nur dieses Jahr eben nicht. Statt – wie im Bild rechts aus dem Vorjahr – zehntausender Besucher, die sonst am Eröffnungstag auf das Gelände strömen, herrscht im Mühlfeld Stille (Bild links). Die Zelthallen sind längst wieder abgebaut. Traurig ist auch der Veranstalter, die Mannheimer Ausstellungs-Gesellschaft (MAG), und hat sich am Freitag mit einer E-Mail gemeldet, just zu dem Zeitpunkt, an dem Medienvertreter sonst bei einem Rundgang einen ersten Eindruck vom Messeangebot bekommen: „Leider ist dieses Jahr kein Normaljahr. Dennoch möchten wir gerne diesen Traditionstermin im Kalender nutzen, Sie alle sehr herzlich vom Maimarktgelände zu grüßen, das so ungewohnt leer ist.“ Der Blick der MAG richtet sich indes nach vorne: „Wir sind bereits wieder auf dem Weg und arbeiten gemeinsam am nächsten Maimarkt Mannheim, der vom 24. April bis 4. Mai 2021 stattfindet.“ cs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020