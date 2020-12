Stille Nacht, heilige Nacht: Söhne Mannheims Acoustic singen im Gottesdienst

Mannheim.Wie ein kleines Kind hätte er sich auf den Weihnachtsgottesdienst gefreut, verrät Stefan Scholpp. Seine Worte richtet der Pfarrer der ChristusFriedenGemeinde nicht an die Besucher, die an Heiligabend normalerweise die Sitzbänke der Friedenskirche bis auf den letzten Platz füllen. Nein, er spricht sie geradeaus in eine von mehreren Kameras, die um ihn herum aufgebaut sind. In diesem Jahr ist eben alles ganz anders und trotzdem will Scholpp ein Stück weit Normalität herstellen – indem er die Christmette in die Wohnzimmer seiner Gottesdienstbesucher überträgt. Alleine ist Scholpp dabei nicht, seine Christmette gestaltet er gemeinsam mit Konfirmanden – und, als besondere Weihnachtsüberraschung, mit den Söhne Mannheims Acoustic.

„Zuerst haben die Kirchengemeinden mehr Gottesdienste angesetzt, damit nicht so viele Leute gleichzeitig kommen müssen“, berichtet der Pfarrer über die Corona-gerechte Vorbereitung des Weihnachtsfests. Es seien Abstände ausgemessen, Besucherzahlen hochgerechnet und Reservierungssysteme ausgedacht worden. „Und am Ende wurde doch alles abgesagt – fast alles“, sagt Scholpp. Der Auftritt der Söhne Mannheims Acoustic – ein Format, das auch sechs Musikern der Band besteht – war bereits von langer Hand geplant und musste nicht den neuesten Pandemie-Bestimmungen zum Opfer fallen. Die Künstler erklärten sich sofort bereit, auch an einem Streaming-Gottesdienst teilzunehmen.

Dass die Söhne Mannheims noch nie ein Weihnachtslied geschrieben hätten, sei kein Problem erklärte Keyboarder Florian Sitzmann während der Probe in der Friedenskirche. Denn beim Blick ins eigene Songarchiv hätten die Musiker viele Lieder gefunden, die sehr gut zum Fest der Liebe passen würden. Das demonstrieren die Söhne Mannheims Acoustic in dem rund einstündigen Gottesdienst – und stimmen dabei auch das berühmteste Weihnachtslieder der Welt an: Stille Nacht, heilige Nacht.

