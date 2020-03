Stiller Abschied von der „Lindenstraße“

Wer an diesem sonnigen Vormittag durch die beschauliche Lindenstraße in Käfertal spaziert, ahnt nichts von der historischen Zäsur, die am Sonntag ein Kapitel der jüngeren Fernsehgeschichte endgültig beschließen wird. Denn auch wenn die Mehrfamilienhäuser des Mannheimer Vororts ohne Zweifel als Filmkulisse taugen würden: Mit dem rauschenden Leben der WDR-Kultserie hat die idyllische Stadtteilruhe nur wenig gemein.

Da mochte die „Lindenstraße“ um ihren Produzenten Hans W. Geißendörfer für ihre direkte, offene Art anfangs noch so sehr auf die Hörner genommen werden: Die schonungslose Darstellung des Alltags mit all seinen Problemen schlossen in Windeseile Millionen Menschen in ihr Herz. Auch Ula Weldle aus Sandhofen gehörte seit der ersten Folge 1985 zu den treuen Zuschauern, die von der ungeschminkten Authentizität der Serie fasziniert waren. „Ob es um Homosexualität oder politische Revolte, familiäre Konflikte oder die Depressionen ging: Die ‚Lindenstraße‘ hat sich nie hinter Klischees versteckt, sondern auch den Mut zu unbequemen Wahrheiten gehabt“, so die 70-Jährige.

Gesprochen wird am Montagmorgen auf der Arbeit oft über das, was in der „Lindenstraße“ am Abend zuvor gezeigt wurde. Von der verfrühten Schwangerschaft bis zum Rechtsradikalismus, von aktiver Sterbehilfe bis zum religiösen Extremismus wagen sich Drehbücher und Regisseure dabei bewusst auch an heikle Themen, zu denen aktiv Stellung bezogen wird. Über die Klimakrise und ihre Auswirkungen diskutieren Mutter Beimer und ihre Freunde bereits, als Tausende von „Fridays for Future“-Aktivisten vermutlich noch nicht einmal auf der Welt waren. Eines von zahllosen Zeichen dafür, dass die „Lindenstraße“ nicht nur jenen „Spiegel der Gesellschaft“ verkörpert, den Ula Weldle Sonntagabend für Sonntagabend „in all seinen Facetten“ ausgeleuchtet sieht – sondern durch die Konstellationen zwischen kinderlosen Paaren, emanzipatorischen Scheidungen und sexfreien Wohngemeinschaften auch gesellschaftliche Zukunft vorgezeichnet wird.

Käfertaler bitten um Abstand

Kult-Schauspieler wie Klausi-Mime Moritz A. Sachs, Marie-Luise Marjan als Helga Beimer und sogar Til Schweiger als Jo Zenker haben ihren heutigen Ruhm zu großen Teilen der „Lindenstraße“ zu verdanken. Einerseits schreckte das heißgeliebte Kultformat auch vor visueller Drastik kaum je zurück. Der Kuss zwischen Carsten Flöter und Theo Klages war der erste schwule Serienkuss in der nationalen Fernsehgeschichte, auch die heute längst Tradition gewordene Methode des spannungsgeladenen Cliffhangers am Ende jeder Folge wurde von der Lindenstraße hierzulande erfunden.

Zurück in Mannheim: Wer mit Bewohnern der Käfertaler Lindenstraße über die letzte Folge von Deutschlands erster Seifenoper ins Gespräch kommen will, erntet in Corona-Zeiten selbst bei gebotenem Abstand die Bitte um Distanz. Public Viewing-Events wurden abgesagt, ganze Fanclubs trauern allein. Es wird – auch in Mannheim – ein stiller Abschied von einem Fernseh-Giganten werden.

Bis zu 15 Millionen Zuschauer

Dabei blieb das Format dem Zeitgeist stets verpflichtet – wenn es sein musste, auch extrem spontan. Denn ob die Bundestagswahlen über die Bühne gingen, Erdbeben die Welt erschütterten oder die Zwillingstürme des World Trade Centers durch Terror einstürzten: In Extremfällen wurde an einzelnen Episoden noch Minuten gearbeitet, bevor sie ausgestrahlt wurden. Selbst die Tagesschau-Meldung zum Ausbruch des Coronavirus schaffte es auf diese Weise im Eilverfahren noch in eine der letzten Folgen. Ein Wagemut, für den die „Lindenstraße“ von ihren wöchentlich zeitweise fast 15 Millionen Liebhabern fast kultisch verehrt wurde. Dass nach 56 Toten, 21 Geburten und 37 Hochzeiten in den Studios in Köln-Bocklemünd endgültig die Lichter ausgehen: Für die Mannheimerin Ula Weldle und Tausende andere ein herber Verlust.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020