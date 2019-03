Er ist arbeitslos – und für den Verein handelt es sich da um eine positive Nachricht. Hermann Anhorn, der heute 80 Jahre alt wird, führt seit 2009 den Feuerio-Ältestenrat. Doch dieses im ältesten und größten Mannheimer Karnevalsverein sehr angesehene Gremium, Berufungsinstanz und mit schlichtender Funktion ausgestattet, hatte schon lange nichts mehr zu tun – den Streit gibt es keinen. So bleibt Anhorn die Rolle als stiller Wächter der Tradition, der im Verein hoch angesehen ist und stets voller Respekt begrüßt wird.

Schon mehr als 60 Jahre gehört Anhorn dem Feuerio an und zählt damit zu den Urgesteinen des Vereins. Als „Tanzbär i. R.“ weist ihn oft die humorvoll formulierte Gästeliste des Prinzenfrühstücks aus, denn als Gardist und Tanzoffizier in der Garde fing er an. Von Anfang an ist er auch beim Blumepeterfest als Helfer dabei. Nach elf Jahren im Elferrat wurde Anhorn 1980 zum Ehrenrat ernannt, 2009 schließlich mit der Leitung des Ältestenrates betraut.

Kurpfälzer ist er durch Überzeugung geworden. Geboren in Leipzig, kam er durch die Kriegswirren als Fünfjähriger an den Bodensee, wovon ihm die Liebe zum Wassersport wie zum Skifahren geblieben ist. Mit 15 zog er, bedingt durch eine berufliche Veränderung seines Vaters, nach Mannheim. Beruflich absolvierte Anhorn mehrere Stationen. Nach der Ausbildung zum Kraftfahrzeugmeister arbeitete er erst 20 Jahre für den Stinnes-Konzern, dann weitere zwei Jahrzehnte für Mercedes-Benz. In seiner Freizeit engagierte er sich aber kontinuierlich für den Feuerio sowie dessen Freundschaft zu auswärtigen Karnevalsvereinen, etwa in Langen. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019