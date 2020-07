Stilles Gedenken

Anlässlich des 25. Jahrestages des Massakers von Srebrenica begeht die Mannheimer Gemeinde der Islamischen Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland (IGBD) den Gedenktag für die Opfer am Samstag, 11. Juli, von 13 Uhr bis etwa 15.30 Uhr auf dem Mannheimer Schlossplatz. Organisiert wird die Veranstaltung von der Jugendgruppe der Gemeinde. Es solle sich um eine Art „stille Demonstration“ handeln, so Anes Avdic, einer der Organisatoren. Er bittet Teilnehmer darum, eine Maske zu tragen. „Wir leiten die Teilnehmer durch einen Eingang, wo wir im Notfall Masken ausgeben und auch T-Shirts mit der Blume der Erinnerung verkaufen“, erklärt er. Bei der „Blume der Erinnerung“ handelt es sich um ein Symbol zur Erinnerung und für den Kampf gegen Völkermord und Leiden von Menschen weltweit, das von den „Müttern von Srebrenica“ entworfen wurde, einer Opfervereinigung von Frauen, die ihre Männer und Kinder bei dem Massaker verloren haben.

Noch immer Opfer gefunden

Das Massaker, das vom Internationalen Gerichtshof als Völkermord gewertet wird, gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 11. Juli 1995, während des Bosnienkrieges, stürmten Soldaten und Paramilitärs unter der Führung des später als Kriegsverbrecher verurteilten Generals der Armee der bosnischen Serben, Ratko Mladic, die von den Vereinten Nationen eingerichtete Schutzzone um die bosnische Stadt Srebrenica und ermordeten in den darauffolgenden Tagen mehr als 8000 bosnische Muslime, fast ausschließlich Männer und Jungen. Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt. Die Getöteten wurden in Massengräbern verscharrt.

Um die Taten zu vertuschen, wurden diese Massengräber später teilweise zerstört und die Leichenteile an verschiedenen, weiter entfernten Stellen vergraben, weshalb noch immer nicht alle Toten gefunden und identifiziert sind. Jedes Jahr werden am 11. Juli neu aufgefundene sterbliche Überreste der Opfer auf dem Gedenkfriedhof im sechs Kilometer von Srebrenica entfernten Potocari beerdigt. kako

