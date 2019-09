„Wie stelle ich mich vor?“oder: „Wie benehme ich mich in Meetings?“ Fragen zu professionellen Umgangsformen im Berufsalltag beantwortet jetzt ein Seminar der Abendakademie. Es ist egal, ob man als Azubi bei der Bank oder bei der Bäckerei arbeitet oder ein Praktikum anfängt, professionelles Auftreten ist unerlässlich. Der Kurs unter Leitung von Gisa Steeg soll daher helfen, Grundlagen guter Umgangsformen im Beruf zu lernen, um Fettnäpfchen, Fehler oder Unsicherheiten zu vermeiden. Inhalte des Workshops sind dabei professionelles Benehmen im Beruf, stilvolles Auftreten, Körpersprache, verbale Kommunikation, Umgang mit Kritik sowie E-Mail- und Handy-Knigge für den Beruf. Der Kurs findet am Samstag, 21. Oktober, 10 bis 17 Uhr, im Raum 520 der Abendakademie statt und spricht nicht nur Berufstätige, sondern auch Azubis, Berufseinsteiger und Praktikanten an. Wer teilnehmen möchte, soll Schreibzeug mitbringen. Die Kursgebühren betragen 96 Euro. cari

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.09.2019