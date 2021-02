Stimmabgabe per Brief beliebt

Gut einen Monat vor der Landtagswahl am 14. März haben in Mannheim knapp 20 000 Menschen die Briefwahlunterlagen beantragt. Das teilte die Stadt auf Anfrage mit. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei das „eine recht große Menge“, sagte eine Sprecherin. Auch weil die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen aktuell noch laufe.

Wählerinnen und Wähler können am 14. März unter Hygieneauflagen zwar auch ganz regulär ihre Stimme im Wahllokal abgeben. Wegen der Corona-Pandemie werden aber landesweit deutliche Zuwächse bei der Briefwahl erwartet. Die zeichnen sich auch in Mannheim ab. Die knapp 20 000 Anträge sind bereits deutlich mehr als die Hälfte der Gesamtzahl bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Damals gaben in Mannheim rund 34 000 Menschen ihre Stimme auf diese Weise ab. Bei der Kommunalwahl 2019 waren es rund 39 000, bei der Bundestagswahl 2017 lag die Zahl bei circa 48 000.

Der Stimmzettel kommt in den blauen Stimmzettelumschlag. © dpa

Die Unterlagen für die Briefwahl kann man auf mehrere Arten beantragen – schriftlich über das Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, im Internet unter www.mannheim.de/wahlen oder per QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigung steht. Bei Fragen ist das Wahlbüro unter 0621/293 95 66 zu erreichen. Auf ihrem Youtube-Kanal erklärt die Stadt in einem Video, wie die Briefwahl funktioniert.

Bei so manchem war zuletzt häufig die Frage aufgekommen, warum die Stadt angesichts der Corona-Pandemie mit der Wahlbenachrichtigung nicht auch gleich die Briefwahlunterlagen verschickt, um das Verfahren zu vereinfachen. Das erlaubten die Vorgaben des Landes nicht, sagte die Sprecherin dazu. Die Grünen im Landtag hatten vergangenes Jahr ein solches Vorgehen möglich machen wollen, scheiterten aber am Widerstand ihres Koalitionspartners CDU.

Info: Video zur Briefwahl unter bit.ly/3rOfKri

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.02.2021