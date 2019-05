Stimmen aus dem Wahllokal

Mannheim.

Bildung, Familien, Asyl oder Verkehr - acht Mannheimer haben uns am Sonntag vor dem Wahllokal in der Wallstadtschule die Themen verraten, nach denen sie ihre Wahlentscheidung getroffen haben: Ernst Diehl etwa ist „glühender Anhänger eines lebendigen Europas“. Als solcher gab er mit großer Selbstverständlichkeit seine Stimmen ab. Der Mannheimer hat noch keine Wahl verpasst. Er hofft nach der Wahl auf eine Verbesserung der „katastrophal zugerichteten Straßen“.

Wenn sich Vera Oberbauer „mehr Grün“ für Mannheim wünscht, ist das nicht allein parteipolitisch gemeint. „Wir brauchen auch hier die Natur unbedingt als Raum der Regeneration – und jeder sollte sich dafür einsetzen. Bei der Wahl eine Stimme zu haben, ist ein tolles Recht.“ „Mannheim ist eine Stadt der Vororte“, findet indes Ilona Dick und hat ihre Wahl bewusst so getroffen, dass die Stadtteile wieder belebt und die Umwelt in der Quadratestadt deutlich gestärkt wird. „Die Wahl ist ein Privileg, etwas mitzugestalten - und das sollten wir sehr ernst nehmen.“

Asyl und Rente als entscheidende Themen

Auch Dieter Wolk ist zur Wallstadtschule gekommen. Für ihn sind die wahlentscheidenden Themen Asyl und Rente. Auf der einen Seite würden für beim Thema Migration falsche Prioritäten gesetzt, „auf der anderen Seite reicht vielen Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, das Geld nicht – das kann es nicht sein.“ Für eine Politik, die sich für Familienthemen wie Kindertagespflege, aber vor allem auch Frauenfreundlichkeit einsetzt, hat sich Kathrin Bernecker-Kapp bei ihrer Wahl entschieden. „Wenn Mannheim für junge Familien attraktiv werden will, muss noch vieles besser werden.“

Verkehr und Sicherheit liegen derweil Otmar Schwarz besonders am Herzen. „Wenn man bei so schwierigen Themen zu wirklich guten Lösungen kommen will, muss man sich demokratisch entscheiden und darf nicht auf diejenigen hören, die scheinbar ganz einfache Antworten haben.“ Für die Mannheimerin Daniela Bocian ist die Wahl eine „selbstverständliche Bürgerpflicht“. Auch wenn sie noch nicht lange hier wohnt, ist ihr der Einsatz für bessere Radwege und eine sozialere Politik jede Stimme wert. „Ich bin gespannt, was der neue Gemeinderat auf den Weg bringen wird.“

Heinrich Schlick wünscht sich Frieden für Europa. In Mannheim hat er seine Stimmen so vergeben, dass Schulen und Kindergärten gestärkt werden. Von Projekten wie der Bundesgartenschau hält Schlick wenig: „Damit will sich die SPD und ihr OB nur ein Denkmal setzen!“

Aufwendige Auszählung

In Mannheim werden am Sonntag die 48 Mitglieder des Gemeinderats neu bestimmt. Die SPD, die Partei von Oberbürgermeister Peter Kurz, hatte als Ziel ausgegeben, stärkste Kraft zu bleiben. 2014 lagen die Sozialdemokraten mit 27,3 Prozent vor der CDU (26,1 Prozent). Die Grünen kamen auf 16,3 Prozent.

Die Auszählung der Gemeinderatswahl ist wegen der vielen Abstimmungsvarianten aufwendig. Am Sonntagabend wird deshalb lediglich das sogenannte Stimmzettelergebnis vorliegen. In dieses fließen zum einen die unverändert abgegebenen Stimmzettel ein. Darüber hinaus wird bei den veränderten Listen geschaut, welcher Partei der jeweilige Wähler hier die meisten Stimmen gegeben hat. Bei der Feinauszählung danach kann es dann aber noch Abweichungen geben – vor fünf Jahren betrugen die zum Teil mehrere Prozentpunkte. Insgesamt rund 1600 Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz.

Bereits vor der Wahl zeigte sich in Mannheim wie in anderen Städten ein genereller Trend zur Briefwahl: Dieses Mal gab es rund 39 000 Anträge – also von circa jedem sechsten Wahlberechtigten. Bei der Doppelwahl 2014 waren es 28 000.

Kommunal-O-Mat mehr als 13 000 Mal genutzt

13 Listen hatte der Gemeindewahlausschuss in Mannheim zur Kommunalwahl zugelassen. Um eine Orientierung über die verschiedenen Positionen der Parteien und Wahlbündnisse zu geben, konnten die Bürgerinnen und Bürger Mannheims den Kommunal-O-Mat des Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung (MZES) und der Hochschule Mannheim nutzen, der auch durch den "MM" unterstützt wurde. Dieser wurde mehr als 13 000 Mal genutzt.