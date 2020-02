Mit der Veranstaltungsreihe „BUGA 23: Plattform“ wollen die Initiatoren der Bundesgartenschau (Buga) ihre Themen in die Mannheimer Stadtgesellschaft einbringen. Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Buga 2019 in Heilbronn, kommt dafür am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr ins Quartier Q6Q7. Er mache anhand der provokanten Frage „Bundesgartenschau – Störfaktor in der Stadtentwicklung?“ deutlich, dass die Gartenschauen auch wirtschaftlich eigene Dynamiken entwickeln würden, so die Stadt Mannheim. Mit rund 1,3 Millionen Besuchern der Buga wurden 2019 in Heilbronn alle Erwartungen übertroffen. soge

