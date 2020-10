Stolpersteine-Galerie online

Seit dem Jahr 2007 wurden in Mannheim 178 Stolpersteine zum Gedenken an Opfer und Verfolgte des Nationalsozialismus verlegt. Sie erinnern an verfolgte Juden, Widerstandskämpfer und politische NS-Gegner, Homosexuelle, Zwangsarbeiter und Opfer des sogenannten Euthanasie-Programms. Aber auch an Menschen, die im Nationalsozialismus als „Asoziale“ gebrandmarkt und verfolgt oder vom Mannheimer Sondergericht wegen Bagatelldelikten als „Volksschädlinge“ zum Tode verurteilt wurden. Alle Stolpersteine können jetzt im Internet angesehen werden: Das Marchivum präsentiert die Stolpersteine auf seiner Homepage unter der Rubrik „NS-Dokumentation“ einschließlich Kurzbiografien zu den Opfern und einer Karte, die die Verteilung der Stolpersteine im Stadtgebiet zeigt. Zum 80. Jahrestag der Deportation nach Gurs am 22. Oktober 1940 wird damit der Auftrag des Gemeinderats eingelöst, mindestens einen Teil der Verfolgungsgeschichten leichter zugänglich zu machen. Freigeschaltet wird das digitale Stolperstein-Archiv an diesem Freitag um 12 Uhr.

Die Stolpersteine sind ein Erinnerungsprojekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Die Verlegungen in Mannheim werden organisiert von einem zivilgesellschaftlichen Arbeitskreis unter Federführung der Naturfreunde. Das Marchivum unterstützt die Initiative. red/lok

