„Stolz auf das anerkannte Institut“

Von der Johannes-Kepler-Realschule hat man einen ungetrübten Blick auf das Gebäude. „Klapsmühle“ wurde es von Martina Herbig und ihren Mitschülern genannt. Inzwischen spricht Herbig etwas respektvoller von dem mehrgeschossigen Haus in J 5 und nennt es bei seinem richtigen Namen: Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Bei den meisten Mannheimern ist es schlicht als ZI bekannt. Als Schülerin hätte Martina Herbig sich nie träumen lassen, dass sie das ZI auch von innen kennenlernen wird. „Ich arbeite dort seit 34 Jahren als Sekretärin und gehöre quasi zum Inventar“, schreibt sie dem „MM“.

Auch Edwin Darmstädter besuchte die benachbarte Realschule und kann sich noch gut an den Bau des ZI erinnern. „Deswegen mussten einige Straßenzüge gesperrt werden.“ Im März 1972 erteilte das baden-württembergische Kultusministerium die Baufreigabe für das Institut, wenige Monate später rollten die ersten Bagger auf den Grundstücken J 4 und J 5. Für Manfred Hexamer ist der Bau inmitten der Quadrate auch viereinhalb Jahrzehnte später noch schwer nachzuvollziehen. Sein Vater hatte eine Schuhmacherei in H 4, 23, die er aufgrund der Baustelle aufgeben musste. „Ich verstehe noch immer nicht“, schreibt Hexamer, „warum die damaligen Verantwortlichen mitten in der Innenstadt ein Gelände für den Bau einer Klinik freigegeben haben.“

Ulrike Bahr-Götz erinnert sich noch an die Zeit, bevor das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit existierte. „Die Gegend war geprägt von Häusern, die zum Teil noch aus der Barockzeit stammten“, weiß sie und bedauert, dass mit dem Abriss „ein Stück Stadtgeschichte verloren ging.“ Bahr-Götz’ Vorschlag: Ein sogenannter Stadtpunkt in Form einer Tafel oder einer Stele könnte an das Vergangene erinnern.

Eine lustige Erinnerung verbindet Thomas Frischmann mit dem ZI. In seiner Studienzeit besuchte er Vorlesungen für Forensische Psychologie in dem Gebäude. „Am besten fand ich dort das sehr schöne Aquarium, das oft viel interessanter war als der Vortrag.“

Peter Lichtenthäler zog Anfang der 80er Jahre nach Mannheim, um seinen Zivildienst im Café Filsbach abzuleisten. Die „Begegnungsstätte Westliche Unterstadt“, so der offizielle Name der Einrichtung, liegt auch heute noch in der Nachbarschaft des ZI. „Die Patienten von dort besuchten unser Café. Die Erfahrungen mit diesen Menschen waren für mein gesamtes späteres Leben sehr prägend. Dafür bin ich heute noch dankbar“, schreibt Lichthentäler.

„Dieser Gebäudekomplex ist mir mehr als bekannt. Er ist mir vertraut“, schreibt Franz Pauli, der vor rund eineinhalb Jahrzehnten viel Zeit im ZI verbrachte. „Es war richtig und wichtig für mich, meine Probleme dort behandeln zu lassen“, berichtet Pauli, der in seinem Brief darauf hinweist, dass er seitdem trockener Alkoholiker sei. „Jeder, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, sollte sich nicht scheuen, die Hilfe des ZI in Anspruch zu nehmen“, so sein Ratschlag.

Froh, dass es die Einrichtung gibt

Ingrid Willits ist stolz darauf, „ein so wichtiges und internationales Institut in Mannheim zu haben“. Auch Manfred Siebler ist froh, dass es die Einrichtung gibt. In den 80er Jahren arbeitete er beim Kreisjugendamt Ludwigshafen und hatte immer wieder mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit zu tun. Siebler erinnert sich an einen jungen Mann, der ins ZI eingewiesen wurde. „Nach längerer Behandlung hat es ihm dort so gut gefallen, dass er einfach in der Einrichtung bleiben wollte.“

