Straftat vorgetäuscht

Eine 61-jährige Frau hat den Überfall einer Gruppe Jugendlicher am Sonntag auf der Vogelstang (wir berichteten) vorgetäuscht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau müsse sich nun selbst wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat auf Ermittlungen einstellen. Am Montag hatte die Polizei geschildert, dass eine Gruppe unbekannter Jugendlicher die Frau am Sonntag auf der Vogelstang am helllichten Tag mit einem Messer bedroht und ausgeraubt habe. Die Frau sei gegen 15 Uhr an der Haltestelle Vogelstang-West aus einer Straßenbahn der Linie 7 gestiegen und in Richtung „Rott“ gegangen. Am Ende einer Fußgängerunterführung sei sie unvermittelt von vier oder fünf Jugendlichen umringt und bedroht worden. Die Unbekannten hätten Bargeld gefordert und der Frau eine Stofftragetasche entrissen. pol/dls

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.09.2019