Strahlenattacke noch während der OP

Als die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) vor zwei Jahrzehnten als weltweit zweites Brustzentrum nach London damit begonnen hat, bei ausgewählten Brustkrebspatientinnen noch während des Eingriffs das vom Tumor befreite Wundbett hoch dosiert von innen zu bestrahlen, war in der Medizin die Skepsis groß. Schließlich galt bis dahin eine nachträgliche Serie mit Röntgenstrahlen von außen als Standard. Längst hat sich das schonende Konzept der intraoperativen Einmalbestrahlung bewährt. Geadelt wird es mit einer gerade im British Medical Journal publizierten Langzeitstudie.

Als Leiter der UMM-Frauenklinik freut sich Marc Sütterlin, dass die sogenannte Targit A-Studie mittels Nachbeobachtungen für einen Zeitraum von mindestens fünf und bis zu 19 Jahren eindeutig belegt: Eine Strahlen-Einmalattacke noch während des Eingriffs ist genauso wirksam und sicher wie etwa 25 radiotherapeutische Einheiten über mehrere Wochen verteilt nach der Operation. Chefarzt-Vorgänger Frank Melchert und Frederik Wenz, damals Leiter der UMM-Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, haben einst das innovative Konzept als Pioniere erprobt – noch vor New York und dem australischen Perth. Von Anfang galt die Auswahlregel: Patientinnen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So durfte deren Brustkrebs nicht größer als zwei Zentimeter sein und zu keinem aggressiven Typus gehören. „Daran hat sich nichts geändert“, betont Elena Sperk von der UMM-Klinik für Strahlentherapie, die deutschlandweit die Ergebnisse von sieben Brustzentren koordiniert.

Bei der Studie ging es darum herauszufinden, ob es einen Unterschied macht, wenn Frauen mit Brusttumor entsprechend der konventionellen Methode von außen oder intraoperativ bestrahlt werden. Wie schon eine Datenstichprobe von 2013 hat auch die aktuelle Untersuchung in zehn Ländern mit 32 Kliniken offenbart: Bei beiden Verfahren „fallen Rückfallquote und Sterberate nahezu gleich“ aus, wie es in einer Mitteilung heißt. Bei Befragungen zur Lebensqualität zeigt sich die Einmalmethode sogar überlegen. Sperk weiß aus jahrelanger Erfahrung, wie sehr Mammakarzinom-Patientinnen schätzen, wenn sie nach der OP ohne Bestrahlungstermine in den Alltag und ins Berufsleben zurückkehren können.

Und was passiert, wenn sich erst nach einem Brustkrebs-Eingriff samt Einmalbestrahlung herausstellt, dass der entfernte Tumor bösartiger als gedacht war und somit gar nicht die Voraussetzung für das schonende Verfahren erfüllt hat? Sperk: „Dann sind zusätzliche Bestrahlungen von außen immer noch möglich – und die Patientin hat somit keinen Nachteil.“

