Anzeige

Das Thermometer stand schon stramm über der 30-Grad-Marke. Doch den rund 150 Teilnehmern des „Pacemaker-Radmarathons“ konnte dies nichts anhaben.

Jürgen Ried, Michael Ridinger und Rainer Mewaldt stiegen gut gelaunt von ihren Fahrrädern, um zuerst einmal etwas zu trinken. Nach einem Drittel der Strecke kam die Pause vor dem Rathaus in E 5 gerade recht: „Bei so einem Wetter muss man viel trinken. Ob da am Ende zehn Liter ausreichen, weiß ich nicht“, lachte der Dossenheimer Ridinger. „Die Tour ist bestens organisiert . Die Polizei leistet einen Superjob. Wir haben überall freie Fahrt“, waren die drei mehr als zufrieden. Jetzt freuten sie sich auf etwas zu essen. „Das wird erst schwer, wenn heute Nachmittag gegen 16 Uhr die Temperatur über 35 Grad steigt“, wusste ein anderer der Pacemaker, die sich als „Schrittmacher“ (das bedeutet das Wort „Pacemaker“) für ein Verbot von Atomwaffen sehen.

Die Aktion 122 Staaten haben im Juli 2017 einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beschlossen, rund 50 Staaten unterschrieben. Die Strecke des Radmarathons führt von Bretten über Heidelberg, Mannheim, Kaiserslautern, Ramstein und Landau nach 338 Kilometern wieder zurück nach Bretten. Es werden insgesamt 1900 Höhenmeter bezwungen. Höchster Punkt ist nach 233 Kilometern mit 470 Metern über dem Meer der pfälzische Weiler Johanniskreuz. has

„Ich glaube, bis wir soweit sind, wird es noch Jahrzehnte dauern. Da fahren wir schon noch ein paar Mal die 338 Kilometer von Bretten nach Ramstein und wieder zurück“, sagte Organisator Roland Blach. „Das sind alles engagierte Radfahrer, die sich auch für unsere Sache einsetzten“, erklärte er.