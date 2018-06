Straße zwischen G 2 und H 2 gesperrt

Anzeige

Die Straße zwischen den Quadraten G 2 und H 2 bleibt ab heute bis Freitag gesperrt. Das teilte die Stadt gestern Nachmittag mit. Grund sei eine „akute Gefahrensituation“ – worin diese bestehe und was dort ganz akut passiert ist, konnte gestern allerdings niemand in der Stadtverwaltung beantworten. Jedenfalls müsse ein Teilbereich der Straße „grundhaft wieder instandgesetzt“ werden, darum müsse die Verbindungsstraße komplett gesperrt werden. Eine Umleitung ist nach Angaben der Stadt ausgeschildert, spätestens ab Samstag, 9. Juni, in den frühen Morgenstunden soll die Straße wieder freigegeben werden. bro