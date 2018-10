Straßen bleiben gesperrt

Vollsperrungen auf Straßen im Jungbusch, umfassende Halteverbote und großräumige Umleitungen – beim Nachtwandel am Freitag, 26., und Samstag, 27. Oktober, müssen sich Besucher wie Anwohner auf Behinderungen im Verkehr einstellen.

An beiden Tagen sind jeweils von 17 bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag folgende Straßen voll gesperrt: Junbusch- und Kirchenstraße zwischen Luisenring und Hafenstraße; Hafenstraße zwischen Akademie- und Hellingstraße; Werftstraße zwischen Hafen- und Dalbergstraße; Böckstraße zwischen Hafen- und Beilstraße sowie Beilstraße zwischen Werft- und Jungbuschstraße. Während der Sperrung dürfen auch Anlieger dort nicht ein- oder ausfahren. Die Akademie- und die Hellingstraße sind allerdings frei befahrbar.

Halteverbote ausgewiesen

Zudem ist der Luisenring in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab der Seilerstraße/Dalbergstraße voll gesperrt. Die Sperrung tritt an beiden Tagen jeweils nach 20 Uhr in Kraft und wird nach Veranstaltungsende und Reinigung in der Nacht aufgehoben. Umleitungen sind ausgewiesen.

Von Freitag, 26. Oktober, 16.30 Uhr, bis Samstag, 27. Oktober, 8 Uhr sowie von Samstag, 27. Oktober, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 28. Oktober, 8 Uhr, gelten in folgenden Bereichen Halteverbote: Jungbuschstraße auf beiden Seiten; Böckstraße in Fahrtrichtung auf der rechten Seite (von Hasunummer 13 bis Kreuzung Beilstraße); Luisenring Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel Höhe G 7; Kirchenstraße in der ersten Hälfte der rechten Seite vom Luisenring kommend. Zudem werden einzelne Halteverbotsbereiche in der Hafenstraße und der Werftstraße ausgewiesen. Überall in diesen Bereichen will die Stadt Falschparker abschleppen.

Anreise mit Bus und Bahn

Die Veranstalter empfehlen Besuchern die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Stadtbahn-Linien 2 und 6 fahren die Haltestelle Rheinstraße an, über die 2 ist auch die Haltestelle Dalbergstraße zu erreichen. Die Buslinie 60 kann beim Nachtwandel die Hafenstraße zwischen Akademie- und Hellingstraße nicht passieren, sie wird zwischen 17 und 9 Uhr in beide Richtungen über Verbindungskanal Linkes Ufer umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle befindet sich dort in Höhe Teufelsbrücke.

Wer mit dem Rad kommt, findet Radparkplätze in der Kirchenstraße (erste Hälfte rechter Fahrstreifen). Eine Taxi-Ersatzhaltestelle ist auf dem Luisenring in Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel in Höhe von G 7 eingerichtet. scho

