Straßen dicht beim Riesenfest

Das Programm ist riesig – und so bunt wie der Stadtteil selbst: Beim Nachtwandel im Jungbusch, am Freitag, 26., und Samstag, 27. Oktober, von 19 bis 24 Uhr, machen mehr als 800 Künstler und Gruppen mit. Jahr für Jahr ein Massenmagnet – aber Achtung: Wegen der 14. Auflage des großen Kulturfests müssen Verkehrsteilnehmer mit Straßensperrungen, Umleitungen und temporären Halteverboten zurechtkommen.

Zwischen Jungbusch-, Hafen- und Werftstraße verwandeln sich Straßen in Bühnen, 90 Programmpunkte sind eingeplant. Das Spektrum reicht dabei von eher stillen Lesungen und Ausstellungen mit Werken von großen und kleinen Malern, Fotografen oder Bildhauern über Musik bis hin zu Tanzperformances.

Aber Künstler und Nachtwandler brauchen Platz – daher sind an beiden Tagen jeweils von 17 bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag die Jungbusch- und die Kirchenstraße zwischen Luisenring und Hafenstraße voll gesperrt. Das Gleiche gilt für die Hafenstraße zwischen Akademie- und Hellingstraße, die Werftstraße zwischen Hafen- und Dalbergstraße, die Böckstraße zwischen Hafen- und Beilstraße sowie für die Beilstraße zwischen Werft- und Jungbuschstraße. Während der Sperrung darf auch der Anliegerverkehr dort weder ein- noch ausfahren. Die Akademie- und die Hellingstraße bleiben aber während des Nachtwandels jeweils frei befahrbar.

Vorsicht Abschleppwagen

Eine Vollsperrung hat die Stadt darüber hinaus für den Luisenring in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab der Seilerstraße/Dalbergstraße angekündigt. Die Sperrung tritt an beiden Tagen jeweils nach 20 Uhr in Kraft und wird nach dem Ende des Kulturfests und der Reinigung in der Nacht wieder aufgehoben. Umleitungen sind ausgewiesen.

Von Freitag, 26. Oktober, 16.30 Uhr, bis Samstag, 27. Oktober, 8 Uhr sowie von Samstag, 27. Oktober, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 28. Oktober, 8 Uhr, gelten zudem Halteverbote: Das betrifft die Jungbuschstraße auf beiden Seiten, die Böckstraße in Fahrtrichtung auf der rechten Seite (von Hausnummer 13 bis Kreuzung Beilstraße), den Luisenring in Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel Höhe G 7 und auch die Kirchenstraße in der ersten Hälfte der rechten Seite vom Luisenring kommend. Zudem will der Fachbereich Sicherheit und Ordnung einzelne Halteverbotsbereiche in der Hafenstraße und der Werftstraße ausgeweisen. Vorsicht: Falschparker werden abgeschleppt, heißt es.

Anfahrt mit Bus und Bahn

Besser kommt man daher mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Nachtwandel. Die Stadtbahn-Linien 2 und 6 fahren die Haltestelle Rheinstraße an, über die 2 ist auch die Haltestelle Dalbergstraße zu erreichen. Die Buslinie 60 kann beim Nachtwandel die Hafenstraße zwischen Akademie- und Hellingstraße nicht passieren, sie wird zwischen 17 und 9 Uhr in beide Richtungen über Verbindungskanal Linkes Ufer umgeleitet. Eine Ersatzhaltestelle ist dort in Höhe Teufelsbrücke eingerichtet.

Wer mit dem Rad kommt, findet Parkplätze für sein Velo in der Kirchenstraße, und zwar dort in der ersten Hälfte des rechten Fahrstreifens. Eine Taxi-Ersatzhaltestelle ist auf dem Luisenring in Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel in Höhe von G 7 eingerichtet.

Bei der 14. Auflage des Kulturfests hat die Stadt die Organisation übernommen, eine eigene Event-Einheit kümmert sich um das große Drumherum, nachdem 2016 der Nachtwandel erstmals ausfiel – es hatte sich gezeigt, dass das anfangs kleine und überschaubare Fest zu einem über die Stadtgrenzen hinaus attraktiven Großereignis geworden war, das ehrenamtliche Kräfte ohne Unterstützung nicht mehr stemmen können. Für das Programm, bei dem Menschen ihren Stadtteil, seine Vielfalt und Buntheit feiern, zeichnet das bewährte Team um Michael Scheuermann und Bernd Görner verantwortlich.

Zentraler Anlaufpunkt für alle, die Informationen brauchen, ist das Laboratorio 17 (Jungbuschstraße 17), einen weiteren Infopunkt hat das Nachtwandel-Team in der Jungbuschstraße auf der Ecke zum Luisenring aufgestellt. Egal wohin die Besucher auch strömen an den beiden Abenden – sie zahlen nirgendwo Eintritt. Dafür bittet das Team um eine Spende, wofür es als „Auszeichnung“ einen Nachtwandel-Button gibt. Zudem wird für fünf Euro ein Nachtwandel-Becher verkauft. Den Rest der geschätzten 100 000 Euro, den so ein Nachtwandel kostet, übernehmen Unternehmen als Sponsoren sowie die Stadt.

Info: Programm unter nachtwandel-im-jungbusch.de

