Die Unfallstelle war bis zum frühen Samstagnachmittag gesperrt. © Priebe

Im Norden der Stadt ist am frühen Samstagmorgen eine Straßenbahn entgleist. Dabei wurden vier Fahrgäste sowie der Straßenbahnführer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst unklar, wieso die Tram der Linie 4a kurz vor der Wendeschleife am Carl-Benz-Bad in der Gartenstadt aus den Schienen gesprungen war. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich acht Fahrgäste in dem Zug. Die Verletzten haben nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus bereits wieder verlassen, hieß es.

Die Unfallstelle war bis zum frühen Samstagnachmittag gesperrt, da die Straßenbahn wieder in die Schienen gehoben werden musste. Auf den Autoverkehr hatte der Unfall keine Auswirkungen. Die Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.

Von der Endhaltestelle Käfertaler Wald bis zur Hermann-Gutzmann-Schule wurde von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft vorübergehend ein Schienenersatzverkehr für die Linie 4a eingerichtet. Ab 14.30 Uhr konnte die Straßenbahn wieder fahren. pol/esh/dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020