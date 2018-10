Straßenbahn kollidiert mit abbiegendem Auto

Mannheim.Ein abbiegender Pkw ist am Montagvormittag gegen kurz vor acht mit einer voll besetzten Straßenbahn der Linie 1 in der Untermühlaustraße kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war die Straßenbahn in Richtung Schönau unterwegs.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Ob es in der Bahn Verletzte gibt, stand zunächst nicht fest.

Die Straßenbahnverbindung stadtauswärts ist derzeit unterbrochen. Auch der Fahrzeugverkehr ist stark beeinträchtigt. In Richtung Innenstadt läuft der Verkehr. (pol/lina)