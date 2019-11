Straßenbahn kollidiert mit Radfahrerin – eine Schwerverletzte, Tram-Verkehr eingestellt

Symbolbild © dpa

Mannheim.Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn hat sich am Montagmittag sich eine Fahrradfahrerin an der Haltestelle Neckarau-West schwer verletzt. Wie eine Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, brachte ein Rettungswagen die Frau in eine Klinik. Die Ermittlungen zu dem Unfall in der Nähe des Rheingoldplatzes laufen.

Der Straßenbahnverkehr der Linie 3 wurde aufgrund des Unfalls und der Ermittlungen zwischenzeitlich eingestellt, teilten die Rhein-Neckar Verkehrsbetriebe (rnv) auf Twitter mit. Die Bahnen verkehren bis zum Mannheimer Hauptbahnhof. Richtung Neckarau wurde ein Taxi-Ersatzverkehr bis zur Rheingoldhalle eingerichtet.

#Achtung #Störung #MA

Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Strecke der #L3 fahren Stadtbahnen der Linie 3 nur bis #MAHauptbahnhof und nicht weiter nach Neckarau. Ein Taxi-Ersatzverkehr entlang der Strecke zwischen MA Hbf und #Rheingoldhalle wurde eingerichtet. pic.twitter.com/QVohW6IM73 — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) November 18, 2019

Weiterer Unfall in den Quadraten

Auch in der Mannheimer Innenstadt hat ein Unfall zwischen den Haltestellen Paradeplatz und Schloss am Montagnachmittag für Behinderungen im ÖPNV gesorgt. Wie die RNV mitteilte, wurde die Strecke in Fahrtrichtung Universität gesperrt. Dies betrifft die Linien 1, 5/5A und 7. Die Bahnen werden in Richtung Planken und Wasserturm umgeleitet.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.