Straßenbahn mit Gitter beschädigt - Polizei ermittelt gegen einen Verdächtigen

Mannheim.Am späten Sonntagabend ist ein Absperrgitter in Mannheim in der Nähe von Straßenbahnschienen platziert und dadurch ein Unfall mit insgesamt neun Leichtverletzten verursacht worden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Eingriffs in den Bahnverkehr - ein nicht näher beschriebener männlicher Verdächtiger steht nach Angaben der Beamten im Fokus der Ermittlungen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 44-jähriger Straßenbahn-Fahrer der Linie 5 gegen 23.30 Uhr zwischen den Haltestellen Lessingstraße und Fernmeldeturm unterwegs, als die Bahn auf Höhe des Josef-Bußjäger-Weges mit einem Zaunelement kollidierte. Dieses hatten Unbekannte dort offensichtlich hingelegt.

Zunächst war bei dem Zusammenstoß die Frontscheibe beschädigt worden, in der Folge zerschlug das weggeschleuderte Zaun-Element auch zwei weitere Seitenscheiben. Durch das geborstene Glas wurden insgesamt neun Personen im Alter von 20 bis 57 Jahren leicht verletzt. Der Bahnführer sei danach noch weiter zur nahegelegenen Haltestelle Fernmeldeturm gefahren, dort wurden die Fahrgäste ausgelassen und vom verständigten Rettungsdienst ambulant versorgt.

Der Bauzaun wurde polizeilich sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Nach momentanem Sachstand gehen die Ermittler davon aus, dass der Bauzaun bewusst so platziert wurde, dass er in den Gleisbereich ragte. Die Ermittlungen der Beamten dauern an. (pol/mer)