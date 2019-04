Straßenbahn nach Zusammenstoß mit Lkw entgleist –Polizei korrigiert Zahl der Verletzten auf fünf

Mannheim.Bei dem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lkw am Donnerstagmittag sind fünf Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich in der Bahn etwa 30-40 Personen befunden haben - hauptsächlich Schüler. Zuvor hatten die Beamten mitgeteilt, 15 Personen seien bei dem Unfall verletzt worden. Diese Zahl wurde am Abend von der Polizei korrigiert.

Die Straßenbahn der Linie 6 fuhr in Richtung Mannheim-Neuostheim, als sie nach Stand der Ermittlungen gegen 13.25 Uhr von einem in gleicher Richtung fahrenden Lkw mit Kipper-Aufbau kurz vor dem dortigen Brückenbauwerk gestreift wurde. Dabei entgleiste das Schienenfahrzeug mit mehreren Wagons und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin kollidierte das Führerhaus mit der Bahnunterführung.

Eine Sammelstelle wurde im Foyer eines Bürogebäudes gegenüber des Carl-Benz-Stadions eingerichtet. Eltern und Angehörige der Kinder wurden gebeten, sich dort einzufinden. 22 Personen wurden medizinisch in Augenschein genommen, Eltern konnten ihre Kinder in Obhut nehmen. Die meisten versorgten Insassen der Bahn standen nach Polizeiangaben unter Schock - eine medizinische Versorgung war lediglich bei fünf Personen notwendig. Von den fünf Leichtverletzten wurden drei zwecks weiterer ärztlicher Untersuchungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, es handelte sich um ein elfjähriges Kind, eine 17-Jährige und einen 20-jährigen Mann. Der 44-jährige Straßenbahnfahrer und der 46-jährige Lkw-Fahrer wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der Lkw wurde leicht, die Straßenbahn erheblich beschädigt. Am Brückenbauwerk entstand kein Sachschaden, lediglich der Straßenbelag wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 120 000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Mit der Bergung der Straßenbahn und Räumung der Unfallörtlichkeit waren die Einsatzkräfte bis Donnerstagabend beschäftigt. Die Polizei teilte gegen 19.40 Uhr mit, dass Aufräumarbeiten auf der Theodor-Heuss-Anlage beendet wurden und dass die Fahrspuren sowie der Gleisverkehr wieder freigegeben werden konnten. (pol/dls)