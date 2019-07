Straßenbahn rammt Auto

Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Freitagvormittag in der Feudenheimer Straße zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war eine 64-Jährige mit ihrem Auto Richtung Käfertaler Straße unterwegs. Nach der Haltestelle Pfeifferswörth wollte sie die dortige Wendemöglichkeit nutzen. Die Frau hielt zunächst an der roten Ampel und fuhr dann bei „Grün“ los. Dabei stieß die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn mit dem Auto der 64-Jährigen zusammen. Sie wurde leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 6000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand missachtete der 34-jährige Bahnführer das für ihn geltende Haltezeichen. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019