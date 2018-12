Straßendiebe scheitern

Drei Männer haben sich in der Innenstadt erfolgreich gegen Straßendiebe zur Wehr gesetzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, versuchten Unbekannte bereits am Samstagabend gegen 21.10 Uhr, den Geldbeutel eines 28-Jährigen zu stehlen. Der Mann, der von zwei weiteren Personen begleitet wurde, hatte zuvor am Geldautomaten der Sparkasse an den Kapuzinerplanken Geld abgehoben. Als das Trio an der Ampelanlage zwischen O 7 und N 7 wartete, versuchte ein Unbekannter, den Geldbeutel aus der Jackentasche des Geschädigten zu ziehen, was der jedoch bemerkte.

Flucht Richtung Paradeplatz

In der Folge kam es zu einem Gerangel, wobei die Geldbörse auf den Boden fiel. Ein Komplize des verhinderten Räubers versuchte daraufhin, das Portemonnaie an sich zu nehmen, was ein 21-jähriger Begleiter des Geschädigten unterbinden konnte. Als der junge Mann allerdings versuchte, den Komplizen des Straßenräubers festzuhalten, schlug der mit Fäusten auf ihn ein. Im Anschluss gelang dem kriminellen Duo ohne Beute die Flucht in Richtung Paradeplatz, so die Polizei.

Die Täter wurden als afrikanisch, dunkelhäutig, etwa 1,90 Meter groß, dünn und mit Vollbart beschrieben. Gekleidet waren beide mit dunklen Jacken. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: 0621/1 74 44 44. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018