Straßenname soll nicht länger an Hitler-Bewunderer erinnern

Es ist eine sehr kleine Straße. Exakt acht Mehrfamilienhäuser zählt sie. An beiden Enden steht ein Namensschild: Sven-Hedin-Weg. Mit Sicherheit wird hier nicht mehr lange an den 1952 verstorbenen Forschungsreisenden aus Schweden erinnert. Denn mittlerweile besteht ein breiter politischer Konsens, dass die Benennung nach dem ausgewiesenen Antisemiten und Hitler-Bewunderer nicht bestehen bleiben kann.

Denn Hedin ist eben alles andere als ein romantischer Forschungsreisender. 1937 verfasst er das Buch „Deutschland und der Weltfrieden“. Die Verfolgung der Juden rechtfertigt er darin als Maßnahmen gegen „jüdische Macht und Zerstörungswut“; ja, er verwendet die bösartige Formulierung von der „jüdischen Weltverschwörung“.

Verteidiger Hedins führen immer gerne an, dass er sich für Verfolgte eingesetzt habe. Etwa für skandinavische Kriegsgefangene oder Studienkollegen wie den jüdischen Bonner Geografieprofessor Alfred Philippson. Doch das bleiben Einzelfälle; Hilferufe vieler anderer, die sich an ihn wenden, lehnt er explizit ab.

Begeisterung für einen Diktator

Einen Tag nach Hitlers Selbstmord schreibt Hedin in einem Beitrag für die größte Tageszeitung Schwedens, „Dagens Nyheter“, vom 2. Mai 1945: „Heute bewahre ich eine tiefe und unauslöschliche Erinnerung an Adolf Hitler und betrachte ihn als einen der größten Menschen, den die Weltgeschichte besessen hat … sein Werk wird weiterleben.“

Auch vier Jahre nach Kriegsende, als die Ermordung von sechs Millionen Juden, darunter 1,5 Millionen Kinder, niemandem mehr unbekannt sein kann, muss der „Spiegel“ in seiner Ausgabe vom 22. Januar 1949 nach einem Besuch bei Hedin berichten: „Kritik an Hitler lässt ihn noch immer hochfahren: ‘Hitler war ein Kerl!‘ Jetzt würden so viele Lügen über den Führer verbreitet“, zitiert der „Spiegel“ den Schweden.

Zeitsprung: Mannheim 1985. Damals entsteht zwischen dem Ufer des Rheinauer Sees und der Gerhart-Hauptmann-Schule ein schmuckes Wohngebiet. Bei der Benennung der Straßen orientiert sich das Vermessungsamt an den Namen im alten Ortskern, die Kolonisten wie Leutwein, Lüderitz und Nachtigal gewidmet sind und deren Umbenennung derzeit ja ebenfalls diskutiert wird; dem Konstrukt des „Taufbezirks“ entsprechend, werden nun also weitere „Entdecker“ gesucht: neben Fridtjof Nansen († 1930) eben auch Hedin. „Schwedischer Forschungsreisender, erkundete vor allem Gebiete in Zentralasien und Persien“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Keine Bedenken der Fachämter

Das Stadtarchiv, wie immer dazu befragt, erhebt keine Bedenken. Der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder verlässt sich darauf; wie jede andere Vorlage seiner 24-jährigen Amtszeit trägt auch diese zur Benennung der Sven-Hedin-Straße daher seinen Namen. „Der Vorgang ist in meiner Erinnerung nicht mehr vorhanden“, bekennt der 80-jährige Ehrenbürger auf Anfrage des „MM“. Insofern könne „es im Gemeinderat kein großes Thema gewesen sein.“

Er hat Recht. In der Gemeinderatssitzung von 24. September 1985 wird die Vorlage beschlossen – mit einer Änderung im Detail: Auch die Vornamen sollen auf den Schildern genannt werden. Es gibt nur drei Gegenstimmen. Aus welcher Partei sie stammen, lässt sich „aus der Aktenlage heute nicht mehr nachvollziehen“, so Stadt-Sprecher Jan Krasko.

Ab 2010 erscheinen immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen über Hedin. In Mannheim sind es die Grünen, die nun die Initiative ergreifen. Doch auch CDU-Fraktionschef Claudius Kranz bekennt: „Als ich das über Sven Hedin gelesen habe, da stellten sich mir die Haare.“

Siedlergemeinschaft präzisiert

„Was Hedin betrifft, so wäre ich mit einer kompletten Umbenennung einverstanden“, schreibt Rheinaus AfD-Stadtrat Jörg Finkler dem „MM“. Dies sei in der Tat eine Person, „die sich an die wirklich dunkle deutsche Vergangenheit koppeln lässt.“ Sein Parteifreund Heinrich Koch sieht dies anders: „Er hat den Nazis die Stirn geboten“, meint der AfD-Bezirksbeirat über Hedin: „Die Menschheit hat ihm viel zu verdanken. Nun soll sein Andenken auf der Rheinau geschändet werden.“

Die Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd nennt in ihrem Aufruf gegen die geplante Umbenennung und für eine Unterschriftensammlung zunächst alle vier Straßen, also Leutwein, Lüderitz und Nachtigal, aber auch Hedin. Nun präzisiert Vorsitzender Hans Held: „Wir kämpfen nicht für den Sven-Hedin-Weg.“

Im 1576 Einwohner zählenden Borkwalde im Landkreis Potsdam ist man ohnehin weiter: „Die Waldgemeinde trennt sich von Sven Hedin“, berichtet die örtliche „Märkische Allgemeine Zeitung“ am 17. Dezember 2019. Denn: „Gemeinde will Hitler-Verehrer nicht mehr würdigen.“

