Straßenräuber stiehlt Rücksack

Anzeige

Ein Räuber hat einer 51-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad auf der Otto-Beck-Straße fuhr, den Rucksack gestohlen. Wie die Polizei gestern berichtete, wurde die Frau am Dienstag kurz vor 12 Uhr in Höhe Spinozastraße von einem Radler überholt. Plötzlich zerrte der Mann am Riemen des Rucksacks. Nachdem die Frau gestürzt war, riss er den Rucksack an sich. Täterbeschreibung: 45 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkler Teint, schwarze, kurze, glatte Haare, Dreitagebart. Kleidung: schwarze Baseballmütze, Sonnenbrille, hellblaue Jeans und ein blaues, langärmeliges Oberteil. Hinweise an 0621/174-4444. pol