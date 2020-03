Strategien für mehr Gleichberechtigung

Um der Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, lädt die Stadt am Samstag, 7. März, zum zweiten Feministischen Barcamp ein. Damit will sie der Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene nachkommen. Interessierte Frauen sind eingeladen, von 10 bis 18 Uhr im Stadthaus N 1 kostenlos teilzunehmen. Insgesamt finden sieben Kurse statt, die von Frauen in Entscheidungsgremien über hoch qualifizierte Migrantinnen bis hin zu digitalem Arbeiten 4.0 gehen. In dem Barcamp werden Strategien erarbeitet und entworfen, um Frauen im Beruf weiterzuhelfen. Wer einen eigenen Beitrag gestalten oder einen Vortrag halten möchte, kann sich im Internet anmelden. xmi

Info: feministisches-barcamp- mannheim.de/mitmachen

