Strauss-Oper „Frau ohne Schatten“ im Nationaltheater

Das Nationaltheater Mannheim (NTM) zeigt am Sonntag, 13. Oktober, um 16 Uhr die Oper „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss. In deutscher Sprache ist das Stück um eine Kaiserin aus der Geisterwelt pünktlich zum 100-jährigen Geburtstag der Uraufführung wieder auf dem NTM-Programm. Das Foto zeigt (v. l.) Miriam Clark in der Rolle der Kaiserin und Julia Faylenbogen als Amme. Der „MM“ verlost drei Mal zwei Karten für den Opernabend. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. blu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019