Streckenanwohner empört: „Für wie doof halten Sie uns?“

Die Szenerie erinnert an einen Gerichtssaal. Oben auf der Bühne des Maimarktclubs sitzen die Vertreter des Regierungspräsidiums (RP). Unten sozusagen die beiden Kontrahenten. Links an zwei Tischen die Vertreter der Bahn, rechts die der Stadt Mannheim, angeführt von den Bürgermeistern Christian Specht (CDU) und Lothar Quast (SPD). An den Tischreihen im Saal sammeln sich Vertreter von Bürgerinitiativen und Verbänden, vom Umweltforum bis zur Industrie- und Handelskammer. Dahinter wäre viel Platz für Betroffene, die Einwände gegen die Pläne der Bahn zum Ausbau der östlichen Riedbahn formuliert haben.

Doch es sind nicht viele gekommen, gerade einmal 50. Dabei hatte es rund 2300 Einwendungen gegeben. Bei der dreitägigen Veranstaltung soll es darum gehen, darüber zu diskutieren – nicht über jede einzelne, sondern thematisch zusammengefasst – und „so weit wie möglich eine Einigung zu erzielen“, wie es Moderator Thorsten Maiwald vom RP formuliert.

Die Bahn – so erläutert Günther Lohr von der DB Netz AG in seinem Vortrag noch einmal das Projekt – will zwischen Hauptbahnhof und nördlichem Neckarufer auf zwei Kilometern ein Gleis aus früheren Zeiten wieder instandsetzen, dabei auch drei Brücken sanieren und in Neuostheim eine Lärmschutzwand bauen. Das Unternehmen begründet das Projekt unter anderem mit dem Ausbau des S-Bahn-Verkehrs, auf der Trasse sollen danach aber auch deutlich mehr Güterzüge fahren. Derzeit seien es knapp 90, im Jahr 2025 sollen es rund 160 sein. Bürgerinitiativen weisen aber darauf hin, dass die künftige Zahl eher bei 280 liegen werde. Denn die Bahn plant auch eine ICE-Neubaustrecke zwischen Mannheim und Frankfurt. Auf ihr sollen nachts Güterzüge fahren – die dann auch über die östliche Riedbahn rollen werden.

Zugespitzt geht es gestern im dunklen Maimarktclub um eine Frage: Kann man die zwei Kilometer neues Gleis für sich allein betrachten? So argumentieren die Bahn und ihr Anwalt Thomas Krappel, die sich darauf berufen, dass die Strecke rechtlich schon immer zwei Gleise habe, eines davon aber eben seit 30 Jahren nicht mehr genutzt werde. Oder – darauf pochen Stadtverwaltung und Bürgerinitiativen – muss man das Projekt im Gesamtzusammenhang sehen. Mit der Frage nämlich, auf welchen Trassen der Bahnverkehr künftig durch Mannheim fließen soll.

„Wie keine andere Stadt“

„Die Betroffenheit geht weit über zwei Kilometer östliche Riedbahn hinaus“, sagt Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht in einem engagierten, fast 20 Minuten dauernden Vortrag, der immer wieder von Applaus begleitet wird. Specht betont, dass Mannheim schon jetzt eine Belastung durch Eisenbahnverkehr „wie keine andere Stadt in Baden-Württemberg“ habe. „Uns fällt es schwer, unseren Bürgern zu erklären, dass Bürger in Offenburg und Stuttgart offenbar eine andere Qualität haben, was den Lärmschutz angeht.“ Er spielt dabei darauf an, dass in Stuttgart der Bahnhof unter die Erde gelegt wird und in Offenburg ein Tunnel für den Güterzugverkehr geplant ist. „Mit dem Ausbau der Riedbahn werden Fakten geschaffen für den Güterverkehr durch unsere Stadt“, sagt Specht. Dann seien die Voraussetzungen da, dass auch alle Güterzüge, die einmal die ICE-Neubaustrecke nutzten, über die östliche Riedbahn rollten: „Dann reden wir nicht über 200, sondern über 280 Güterzüge am Tag.“ Auch sein Kollege Lothar Quast fordert Lärmschutz über den Riedbahn-Abschnitt hinaus. Die Anwohner im Saal sind zufrieden mit dem Auftritt der Bürgermeister. „So gut hab’ ich die beiden selten erlebt“, sagt einer anerkennend.

Es geht bisweilen emotional zu. Als Bahn-Anwalt Thomas Krappel erneut betont, es gebe keinen Zusammenhang zwischen dem Ausbau und der ICE-Strecke, ruft ein Teilnehmer „Ihr seid doch blind“. Als Krappel versichert, es gehe nicht darum, Fakten zu schaffen, ruft ein anderer: „Für wie doof halten Sie uns?“ Ein Anwohner aus Neuostheim geht ans Mikrofon: „Wir wollen unsere Häuser und Gärten auch nutzen können“, sagt er. „Sie sollten an die Anwohner und ihre Kunden denken und an die Gegenwehr, wenn Sie das durchziehen.“ Bahn-Vertreter Lohr erklärt, man werde den Lärmschutz noch einmal überprüfen, wenn „belastbare Zahlen“ über den künftigen Zugverkehr vorlägen. Für Beruhigung sorgt das nicht.

Bis Donnerstag wird der Erörterungstermin laufen. Das RP dokumentiert die Ergebnisse und gibt sie an das Eisenbahn-Bundesamt. Dieses entscheidet am Ende. Experten rechnen damit nicht vor 2019.

