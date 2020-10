Streicher statt Orchester

„Wiedererwachen“ haben sie es genannt: Am Samstag, 24. Oktober um 19.30 Uhr geben Mitglieder des Rotary Orchesters Deutschland ein Konzert in der Johanniskirche auf dem Lindenhof – als Streichensemble. Ursprünglich sollte an dem Abend eigentlich das gesamte Orchester in sinfonischer Besetzung nach Mannheim kommen. Das Konzert wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt, wie auch schon die beiden vorangegangenen Projekte.

Konzert live im Internet

„Uns war es ein Bedürfnis, das regelmäßige gemeinsame Proben und Konzertieren nicht länger zu unterbrechen“, so Desar Sulejmani, Cembalo und Leitung. Daher tritt eben ein kleinerer Kreis auf. Solistin ist Janne-Lisabeth Pelz, Violine. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und Edvard Grieg. Der Eintritt ist frei.

Die Rotarier bitten, da die Johanniskirche durch ihre Gastfreundschaft ermöglicht, unter hygienisch korrekten Bedingungen zu musizieren und das Konzert live im Internet zu übertragen, um eine Spende an Crescendo Johannis, Verein zur Förderung der Kirchenmusik an der Johanniskirche, der dort die Kantorinnenstelle finanziert.

Online wird das Konzert übertragen unter www.youtube.com/channel /UCQG_EKn_b7VeYur7_LUfKaQ. pwr

