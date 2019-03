Streifenwagen kollidiert in Mittelstraße mit Pkw – zwei Polizisten verletzt

Mannheim.Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem Pkw sind am Donnerstagnachmittag zwei Polizisten verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei an der Kreuzung Mittelstraße und Draisstraße in der Neckarstadt. Nach ersten Erkenntnissen war die Besatzung eines Funkstreifenwagens der Polizei mit Blaulicht auf der Mittelstraße zu einem Einsatz unterwegs, als von links aus der Draisstraße eine Autofahrerin die Straße querte und es gegen 16.30 Uhr zur Kollision kam.

Die Fahrerin wurde zunächst in einem Rettungswagen versorgt, nach ersten Erkenntnissen wurde sie leicht verletzt. Die zwei Kinder, die mit im Auto saßen, und die Fahrerin wurden vorsorglich in einer Klinik gebracht. Die beiden Polizeibeamten wurden in umliegende Kliniken eingeliefert - auch sie erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Straßenbahnverkehr in der Mittelstraße wurde in beide Richtungen voll gesperrt - gegen 17.50 fuhren die Bahnen wieder. Eine Spezialfirma rückte an, um die Straße zu reinigen. Die Polizei ermittelt.