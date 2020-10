Streik in Kitas beginnt

Mannheim.Erzieherinnen und Erzieher in Mannheimer Kitas streiken ab dem heutigen Dienstag. Bis Freitag legen sie bezirksweise ihre Arbeit nieder. Jede Kita wird nur an einem Tag bestreikt. Am Dienstag betroffen sind die Kinderhäuser Aubuckel, Dorothea Wespin, Dresdener Straße, Feudenheim sowie die Krippe F 7, 1, das ElKiZ Ida Dehmel, die Kiga Joseph-Haydn-Straße, das Kinderhaus Käfertal, die ElKiZ K 2, 6, die Kigas Ladenburger Straße und M 2, 7, die Kinderhäuser Rosa Grünbaum, Sickinger, Vogelstang und Wallstadt sowie die Krippe Weidenstraße.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder dazu aufgerufen. Ziel der Aktionen sei laut Jürgen Lippl, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Rhein-Neckar, die Arbeitgeber zu bewegen "ein verhandelbares Angebot" auf den Tisch zu legen.

