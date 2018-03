Streikende fordern mehr Personal

Anzeige

Ein Mitarbeiter in der Physiotherapie steht einzig und allein wegen des Personalmangels vor dem Haupteingang und verweigert die Arbeit. „Es ist nicht so einfach in Worte zu fassen, warum ich streike“, sagt er. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. „Seit 1992 bin ich hier am Klinikum. Am Anfang war es gut. Das hat sich dann zu ,schlecht’ entwickelt. Und nun haben sich die Umstände von ,schlecht’ zu ,gefährlich’ gewandelt.“ Die Forderungen der Gewerkschaft in den derzeitigen Tarifverhandlungen sind ihm nicht sonderlich wichtig. Er brauche keine sechs Prozent mehr Lohn. Wichtiger sei ihm eine Aufstockung des Personals. Es würden immer mehr Patienten auf immer weniger Mitarbeiter verteilt. So gehe es bei Weitem nicht bloß dem Klinikum, sagt Sebastian Höhn, Sprecher der Vertrauensleute bei ver.di ins Mikrofon. Der ganze Öffentliche Dienst sei eine Daseinsvorsorge. Ob Krankenpfleger, Erzieher oder Müllentsorger – all diese Menschen seien unverzichtbar.

Die Gewerkschaft fordert neben den sechs Prozent mehr Lohn unter anderem auch, dass die Nachtzuschläge erhört werden. Die Arbeitgeberverbände verweisen indes auf die „problematische Haushaltslage“ der Kommunen. „Unsere Chancen liegen bei 50 Prozent“, sagt Bernd Gräf. „Das war Anfangs einmal besser.“ Die nächste Verhandlungsrunde findet am 15. und 16. April statt.

Gräf verweist noch einmal auf die Notdienstvereinbarung, die die Versorgung von Notfällen und die Behandlung der bereits stationär aufgenommenen Patienten sicherstellt. „Das ist uns sehr wichtig“, sagt er.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018