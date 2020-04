Streit artet aus: Mit Stuhl geschlagen

Eine Auseinandersetzung in Käfertal ist in Handgreiflichkeiten ausgeartet. Kurz nach 18 Uhr gerieten am Donnerstag in der Herxheimer Straße zwei Familien in Streit – bis ein 32-Jähriger mit einem Metallstuhl auf einen 52-Jährigen losging. Der stürzte und klemmte sich den Kopf in einem weiteren Stuhl ein, während der Angreifer weiter mit Stuhl und Händen auf ihn einschlug. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, riss er seinem Opfer Haarbüschel aus. Als zwei Frauen dem 52-Jährigen zu Hilfe eilten, schlug der Täter auch auf sie ein und beleidigte sie. Auch die Mutter des Täters mischte sich ein und schlug mehrere Personen ins Gesicht, heißt es weiter. Als die Polizisten eintrafen, beleidigte und bedrohte sie der 32-Jährige von der gegenüberliegenden Straßenseite. Er wurde festgenommen – die Beleidigungen gingen auch auf dem Revier weiter. Der Mann war betrunken: mehr als 1,6 Promille. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020