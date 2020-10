Streit endet mit Messerangriff

Ein 40-Jähriger hat am Dienstagabend vor einer Gaststätte einen 29-Jährigen mit dem Messer angegriffen. Vor dem Lokal im Quadrat S 1 waren gegen 21.20 Uhr mehrere Gäste in einen Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung bedrohte der ältere den jüngeren Mann mit einem Messer und griff ihn offenbar auch an, heißt es im Polizeibericht. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei nahm den 40-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte ihn zum Revier. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Zeugen, die vor Ort Beobachtungen gemacht haben und der Polizei Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Revier in der Innenstadt in Verbindung zu setzen (Telefon: 0621/1258-0). Die Ermittlungen dauern an. pol/baum

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020