Streit eskaliert an einer roten Ampel

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich auf dem Waldhof ereignet: Wie die Polizei gestern berichtete, war ein 55-Jähriger am Montag gegen 21.30 Uhr mit seinem Saab auf der Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg unterwegs. Dem nachfolgenden VW-Fahrer (54) war das Tempo 30 scheinbar zu langsam, er überholte. An der roten Ampel zur Altrheinstraße mussten beide warten. Der nun hinter dem VW stehende Saab-Fahrer gab Lichthupe und hupte. Daraufhin stieg der 54-Jährige aus und wollte den 55-Jährigen an der Fahrertür zur Rede zu stellen. Dieser fuhr nun los, scherte leicht nach links aus und erfasste den 54-Jährigen am Bein. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen den 55-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. ena/pol