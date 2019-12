Streit handfest ausgetragen

Am frühen Samstagmorgen ist ein Streit zweier Familien, der zunächst zwischen einem 22 Jahre und einem 26 Jahre alten Kontrahenten kurz nach Mitternacht in der Graudenzer Linie, Ecke Frankenthaler Straße auf der Schönau handfest ausgetragen wurde, eskaliert. Ein Mann, der schlichten wollte, geriet zwischen die Fronten. Er erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Mit insgesamt acht Streifenwagenbesatzungen musste die hitzige Auseinandersetzung beruhigt werden, um die beiden mehrköpfigen Gruppen, die sich mit den beiden Kontrahenten solidarisierten, wieder zu trennen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die zwei Schläger erlitten noch nicht näher bekannte Gesichtsverletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitig begangenen Körperverletzungen wurden von der Polizei eingeleitet. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.12.2019