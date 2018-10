Streit in Asylbewerberunterkunft eskaliert - zwei Schwerverletzte

Bei einem Streit in der Mannheimer Asylbewerberunterkunft sind am Dienstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich drei Männer im Alter von 19, 20 und 30 Jahren gegen 15 Uhr zunächst verbal miteinander angelegt. Der 19-Jährige soll bereits während dieser Auseinandersetzung mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Der 20-Jährige flüchtete in der Folge in sein Zimmer und schloss sich dort ein. Die beiden Kontrahenten folgten ihm und randalierten nach Polizeiinformationen vor seiner Tür. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 20-Jährige seine Tür daraufhin wieder geöffnet haben und sich mit einem Küchenmesser gegen das Duo zur Wehr gesetzt haben.

Durch die Angriffe wurde der 30-Jährige lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Auch der 19-Jährige erlitt erhebliche Schnittverletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Ein weiterer Asylbewerber, der im Streit schlichten wollte, wurde in die Hand geschnitten.

Die involvierten Personen wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und den Beamten übergeben. Diese nahmen den 20-Jährigen vorübergehend fest und brachten ihn in einer Arrestzelle unter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Weil die Polizei derzeit prüft, inwiefern der 20-Jährige in Notwehr gehandelt haben könnte, befindet er sich derzeit auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (pol/mer)