Streit in Disco eskaliert

Eine Auseinandersetzung in einer Gruppe von zehn Personen ist in einer Diskothek in der Innenstadt eskaliert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die jungen Personen am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr im Quadrat Q 7 in Streit geraten. In der Folge verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Straße, wo Handgreiflichkeiten folgten. Dabei wurde auf einen am Boden liegenden 25-Jährigen eingetreten.

Als die Polizei eintraf, versuchte ein Verdächtiger zu flüchten, konnte jedoch eingeholt und festgenommen werden. Auch gegen vier weitere Verdächtige wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gesucht: 0621/1 25 80. pol/mer

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.06.2019