Streit um AfD-Veranstaltung mit bis zu 70 Personen

Die AfD will an diesem Donnerstagabend im Feudenheimer Schützenhaus ihren Bundestagskandidaten wählen. Darauf wurde der „MM“ von mehreren Seiten aufmerksam gemacht - verbunden mit der Frage, wie man in Zeiten allgemeiner Kontaktbeschränkungen eine solche Veranstaltung verantworten könne.

Laut Corona-Verordnung sind politische Versammlungen zulässig. Allerdings wird darauf derzeit

...