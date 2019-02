Streit um Bäume und Frischluft

Die Entwicklung der Oberstadt und des Friedrichsparks wird weiter kontrovers diskutiert. Mannheimer Liste und der Bezirksbeirat Innenstadt fordern nun, dass die Pläne zur räumlichen Erweiterung der Universität von einem unabhängigen Gutachter untersucht werden. Dabei soll es um ökologische Auswirklungen durch die geplanten Gebäude gehen. Und auch die Architekten warnen vor den Konsequenzen einer dichten Campus-Bebauung am Rande der City. Heute stellt die Stadt den Rahmenplan im Technikausschuss des Gemeinderates vor.

Nach der Kritik der Mannheimer Architektenkammer an den städtebaulichen Planungen („Hier wird ein Teil der Identität Mannheims zerstört“) im Jahr 2018 in dieser Zeitung folgten Gespräche, bei denen die Universität die Dringlichkeit betonte. Vor allem ein neues Rechenzentrum, das auf dem Quadrat A 5 entstehen soll, müsse kurzfristig realisiert werden, so die Position (wir berichteten).

Das Gebäude wird jetzt im Rahmenplan so angeordnet, dass besonders erhaltenswerte Bäume sowie die große Achse von der Sternwarte Richtung Westen frei gehalten werden. „Es fügt sich daher in die Umgebung ein“, heißt es in der städtischen Informationsvorlage. Der Baumbestand zwischen dem neuen Rechenzentrum und B 6 soll demnach erhalten bleiben. Bei einem zukünftigen Rückbau der Brückenauffahrt Richtung Ludwigshafen (Flyover) könnte langfristig ein zweiter Bauabschnitt in Richtung Bismarckstraße erfolgen. In diesem Fall würde der Grünbereich vor der Sternwarte zu einem Platz erweitert, so die Stadt.

Die Universität strebt einen Baubeginn im Jahr 2022 an. Um die weiteren Planungen vorantreiben zu können, hat das Land bereits eine Bauvoranfrage gestellt, die aus Sicht der Stadtverwaltung losgelöst von der Grundsatzentscheidung zur Entwicklung im Friedrichspark positiv beschieden werden könnte.

Neben der Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Universität müssten aber auch die ökologischen Folgen der geplanten Bebauung und die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Innenstadt-Bevölkerung Grundlage einer Entscheidung sein, begründet die Mannheimer Liste ihren Antrag auf weitergehende Untersuchungen. So könnten die Pläne im Schlosspark zur Folge haben, dass 150 Bäume gefällt werden müssten, eventuelle Luftströme zur City beeinträchtigt wären. Die ML möchte zudem wissen, ob es Alternativen zur Rahmenplanung gibt und wie weit Pläne sind, die aufgeständerte Brückenauffahrt Richtung Ludwigshafen zurückzubauen. „Bis weitere Schritte diskutiert werden können, braucht es ein unabhängiges Gutachten“, fasst auch der Sprecher des Bezirksbeirates Innenstadt-Jungbusch, Detlef Möller, die Ergebnisse eines Gesprächs mit der Universität zusammen.

Bitte um Runden Tisch

Wolffried Wenneis vom Netzwerk Kapuzinerplanken bittet in einem Schreiben Oberbürgermeister Peter Kurz darum, einen Runden Tisch einzurichten, um einen Interessensausgleich zu erarbeiten. Vor allem seien alternative Standorte bisher nicht ausreichend untersucht worden, sagt er. „Wir erwarten, dass diese Entwicklung im Herz der Stadt grundlegend überdacht wird und die Argumente in die Entscheidungen einfließen“, so Winfried van Aaken von der Architektenkammer.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019