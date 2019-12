Streit um verspätete Unterschrift

Befristete Arbeitsverhältnisse haben so ihre Tücken – weil sie bei mehrfacher Verlängerung jenseits von zwei Jahren einen sogenannten Sachgrund benötigen. Außerdem muss ein solcher Vertrag vorab beide Unterschriften tragen. Darum rankte sich in zwei Instanzen der Rechtsstreit zwischen einem Bühnenarbeiter und dem Nationaltheater. Jetzt haben sich beide Parteien vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) auf einen Vergleich geeinigt.

Was ist wann wie abgelaufen? Der Vorsitzende LAG-Richter Wolfgang Gruber dröselte zu Beginn der Berufungsverhandlung erst einmal die unstrittigen Vorgänge auf: Zum siebten Mal, so die Vorgeschichte, sollte der befristete Vertrag eines Bühnenarbeiters verlängert werden. Das Nationaltheater hatte den Mann als Vertretung für einen Langzeit-Kranken eingestellt. Ende Mai 2018 stand eine erneute Weiterführung der Job-Vereinbarung auf Zeit an.

Kläger streitet Ermahnungen ab

Ab diesem Punkt gingen die Schilderungen auseinander. Die Anwältin der Stadt als Trägerin des kommunalen Eigenbetriebs Nationaltheater trug vor, die am 17. Mai 2018 vom Arbeitgeber unterschriebene Vertragsverlängerung habe im Personalbüro bereitgelegen, der befristet Beschäftigte sei mehrfach aufgefordert worden, ebenfalls das Schriftstück zu unterzeichnen. Solche Ermahnungen stritt der Kläger ab. „Zu mir hat niemand etwas gesagt, sonst wäre ich ins Büro gekommen.“

Fest stand hingegen: Der Aushilfsmitarbeiter war am Montag, 4. Juni 2018, wie üblich zur Arbeit gekommen. Weil er sich weigerte, den ihm vorgelegten Verlängerungsvertrag mit dem Mai-Datum zu unterschreiben, und stattdessen das damals aktuelle Datum einsetzte, galt formal der Anspruch auf eine nunmehr unbefristete Anstellung. Und die wollte der Bühnenarbeiter einklagen – zunächst mit Erfolg.

Bewusst getrickst?

Das Mannheimer Arbeitsgericht vertrat nämlich die Auffassung, das Theater-Personalbüro hätte dem Bühnenarbeiter noch vor der neu ausgehandelten Befristung das Schriftstück zwecks Unterschrift sozusagen in die Hand drücken müssen. Die Stadt focht das Urteil an. Vor der Mannheimer LAG-Kammer ging es auch darum, ob der Bühnenarbeiter seinen Arbeitgeber bewusst ausgetrickst hat. Als eine Beweisaufnahme im Raum stand, ging auf einmal alles ganz schnell. Die Kammer, so hatte Richter Gruber angekündigt, wolle jene Personalmitarbeiterin als Zeugin hören, die angegeben hat, noch an jenem Freitag zwei Mal die fehlende Vertragsunterschrift angemahnt zu haben. Nach Rücksprache mit seinem Anwalt erklärte sich der Bühnenarbeiter zu einem Vergleich bereit. Die Parteien einigten sich auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit einer Abfindung in Höhe von drei Monatsgehältern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019