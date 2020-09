Streit um Vorwurf des Prozessbetrugs

Beim Arbeitsgericht enden mehr als zwei Drittel aller Verfahren mit einem Vergleich. Für Job-Streitigkeiten gilt das insbesondere, weil sich im Laufe eines Prozesses oftmals das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten derart emotional auflädt, dass eine Trennung bei finanziellem Ausgleich sinnvoller erscheint. Manchmal wird aber vehement um die Rückkehr an den Arbeitsplatz gekämpft. Eine langjährige Beschäftigte der Wohnungsbaugesellschaft GBG pocht in einem Kündigungsschutzprozess auf ein Urteil und obsiegt – jedenfalls in erster Instanz.

„17 Jahre war ich ohne irgendwelche Beanstandungen bei der GBG tätig“, betont die Klägerin mehrfach während der Verhandlung. Das galt aber nur bis 2018: Damals bekam die Personalsachbearbeiterin fünf Abmahnungen. Ein vor dem Arbeitsgericht ausgehandelter Vergleich sah vor, dass zwei der Abmahnungen sofort aus der Akte entfernt werden, die drei anderen 2021. Der Konflikt flammte juristisch erneut auf, als das Unternehmen der Mitarbeiterin vorwarf, sie habe zu den abgemahnten Dienstverletzungen falsche Angaben gemacht. Wegen versuchten Prozessbetrugs schob die GBG eine weitere Entlassung nach.

Bei dem Kündigungsschutzprozess stehen zwei Vorkommnisse im Mittelpunkt: In einem Fall hat die Personalsachbearbeiterin 70 Überstunden eines Mitarbeiters doppelt gebucht. Zu einer weiteren Lohnüberbezahlung kam es, weil in der Akte einer Beschäftigten in Babypause lediglich der gesetzliche Mutterschutz, nicht aber die anschließende Elternzeit vermerkt worden ist. In dem Abmahnungsprozess hatte sich die gekündigte GBG-Personalkraft darauf berufen, von einem Vorgesetzten angewiesen worden zu sein, die falsch gebuchten Überstunden auszuzahlen. „Dass ich da möglicherweise etwas durcheinandergebracht habe“, hielt sie in der Verhandlung hingegen nicht mehr für ausgeschlossen. Bei dem Vorwurf der fehlenden Elternzeit-Notiz argumentierte die Klägerin, ein entsprechender Eintrag – „ich bin sicher, dass ich den gemacht habe“ – könnte auch gelöscht worden sein. Schließlich seien während ihres Urlaubs externe Zugriffe auf Dateien mit ihrem Passwort erfolgt.

Rückkehr an den Arbeitsplatz

„Nach der Vorgeschichte der Verfahren stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, an den Arbeitsplatz zurückzukehren“, wendet sich der Vorsitzende Richter Ralf Büschler an die Klägerin. Die 8. Kammer unterbreitet einen Vergleichsvorschlag: ordentliche Kündigung zum 30. September verknüpft mit einer Abfindung von 70 000 Euro und gutem Zeugnis. Die Klägerin lehnt ab.

Bei der Urteilsverkündigung führt der Kammervorsitzende dann aus, dass nicht geklärt werden konnte, ob die Personalsachbearbeiterin im Abmahnungsprozess bewusst falsch vorgetragen hat. Weil damit der versuchte Prozessbetrug vom Tisch ist, kippt die Kammer die Kündigung. Der Konflikt könnte in die zweite Instanz gehen. „Wir hätten den vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich mitgetragen“, so GBG-Personalbereichsleiter Peter Waldorf. Nach Analyse der schriftlichen Urteilsbegründung wolle man entscheiden, wie es weitergeht. „Aktuell gehen wir davon aus, dass wir Rechtsmittel einlegen.“ Auch wenn Berufung angestrengt werden sollte, darf die Prozessgewinnerin an den Arbeitsplatz zurückkehren – auf jeden Fall so lange, bis das zweitinstanzliche Verfahren abgeschlossen und der Streit endgültig entschieden ist.

