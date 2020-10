Streit vor Gaststätte eskaliert - 29-Jähriger durch Messerstich verletzt

Mannnheim.Ein 29-Jähriger ist am Dienstagabend in Mannheim durch einen Messerstich leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten gegen 21.20 Uhr mehrere Gäste vor einer Gaststätte im Quadrat S 1 aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 40-Jähriger den 29-Jährigen mit einem Messer bedroht und angegriffen haben soll.

Die Polizei nahm den 40-jährigen Verdächtigen vorläufig fest und brachte ihn zum Revier. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, ich unter der Rufnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

