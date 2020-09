Streit vor Lokal - Großeinsatz im Jungbusch

Mannheim.Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Familien vor einem Lokal im Jungbusch hat am Sonntagabend zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Die Familien waren laut Polizei gegen 19 Uhr in der Beilstraße in Streit geraten. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an. Durch hinzugekommene Personen seien vor dem Lokal zeitweise bis zu 200 Personen gewesen, so ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte konnten den Streit beenden. Verletzte gab es nicht.

