Streit vor Supermarkt in der Neckarstadt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim.Vor einem Einkaufsmarkt in der Neckarstadt-Ost sind am frühen Montagabend mehrere Männer in Streit geraten. Laut Polizei fand die Auseinandersetzung kurz nach 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Kauflands in der Maybachstraße und davor statt. Mehrere Personen sollen demnach das Geschehen gefilmt haben. Die Ermittler bitten diese Zeugen, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 zu melden und ihre Aufnahmen zur

Klärung des Sachverhalts zur Verfügung zu stellen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020